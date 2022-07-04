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Три новых плацкартных вагона будут курсировать по северу Бурятии

Три новых плацкартных вагона будут курсировать по северу Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон», - отметил глава Бурятии

Три новых плацкартных вагона будут курсировать по маршрутам Северобайкальск – Новый Уоян, Таксимо – Окусикан.

3 июля от вокзала города Северобайкальск по маршруту отправился состав с новыми пассажирскими вагонами, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Вагоны современные, оборудованы всем необходимым. И цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон. С учётом этих вагонов и тех, что были приобретены в 2019 году, у нас практически полностью обновляется подвижной состав. Хотелось бы поблагодарить Олега Белозерова (главу РЖД – ред.), компанию РЖД за то, что они вкладываются в приобретение таких вагонов. Это не экономический проект, это вложение в комфорт пассажиров, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, который находился в рабочей поездке в Северобайкальске.



Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе. Новые вагоны отличаются: экологически чистыми туалетными комплексами; кондиционированием воздуха с системой очистки и обеззараживания; наличием электрических розеток и usb-портов для зарядки гаджетов; установленной системой пожаротушения с использованием воды из системы водоснабжения.

- Вагоны оборудованы всеми современными системами. В плане обеспечения безопасности пассажиров, что для нас очень важно - это камеры видеонаблюдения, система пожаротушения. Получив этот подвижной состав, мы закрываем потребность обеспечения населения Северо-Байкальского и Муйского районов в пригородном сообщении. Теперь у нас будет курсировать только новый подвижной состав, - отметил первый заместитель генерального директора Байкальской пригородной пассажирской компании Алексей Орленко.



поезд

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