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Военные Дальнего Востока стали призёрами всеармейских конкурсов

Военные Дальнего Востока стали призёрами всеармейских конкурсов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Команды ВВО на всеармейских этапах «АрМИ 2022» завоевали пять призовых мест

Первое место во всеармейском этапе конкурса «Полевая кухня» завоевала команда Восточного военного округа. Повара и хлебопёки со всей России соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.

Также специалисты кулинарного дела проявляли своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню. Жюри конкурса оценивало не только правильность приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд. Также военнослужащие продемонстрировали навыки при выполнении нормативов по огневой и физической подготовке.

Вторые места команды ВВО заняли во всеармейских этапах конкурсов «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Глубина».

В конкурсе «Снайперский рубеж» в течении недели команды из различных регионов страны соревновались в меткости стрельбы из снайперских винтовок по различным мишеням, а также в тактических действиях в составе снайперских пар и групп. В ходе соревнований снайперы продемонстрировали свои навыки по обнаружению целей и их классификации, маскировке и прохождению полосы препятствий. Зачётные занятия проходили как в дневное, так и в ночное время суток с отработкой ряда элементов, таких как ведение разведки местности, умение быстро ориентироваться на поле боя ночью. Также на завершающем этапе соревнований, снайперы приняли участие в «Снайперской эстафете», на которой демонстрировалась физическая подготовка участников и навыки владения оружием.

В рамках всеармейского этапа «Отличники войсковой разведки», военнослужащие демонстрировали слаженность действий команд на штурмовой полосе, определяли местоположение условного противника, выполняли упражнения стрельб из штатного оружия и в составе отделения. В ходе соревнования, одним из самых сложных элементов состязаний для подразделения была полоса препятствий «Тропа разведчика».

«Глубина» - конкурс по водолазному многоборью. Он проводится в рамках армейских международных игр, начиная с 2016 года.

Третье место команда ВВО заняла в конкурсе «Безопасная среда». В конкурсе участвовали экипажи радиационной и химической разведки. Экипажи покали мастерство управления разведывательными химическими машинами РХМ-4. Участники в средствах защиты определяли источники условного заражения, провели отбор проб и специальную обработку вооружения и техники. Протяжённость маршрута составила 11 километров.

Всего команды ВВО на всеармейских этапах завоевали пять призовых мест: одно первое, три вторых и одно третье мест, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО военнослужащие конкурс армейские игры

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