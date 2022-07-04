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Жителям Бурятии рассказали об ужесточении закона в сфере оборота оружия

Жителям Бурятии рассказали об ужесточении закона в сфере оборота оружия
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В Росгвардии прошёл брифинг по вопросам лицензионно-разрешительной работы

Временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Иван Лоскутников рассказал об изменениях в законодательстве в сфере оборота оружия.

В 2021 году были внесены изменения в закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон вступил в силу с 29 июня 2022 года.

- Основные изменения в законодательстве касаются увеличения возраста, дающего право купить оружие, и ужесточения требований для судимых граждан и привлекавшихся к административной ответственности, - отметил Иван Лоскутников.

Принятый закон увеличивает возраст выдачи лицензии на приобретение оружия до 21 года — но не для всех.

С 18 лет могут приобрести оружие люди, прошедшие срочную службу по призыву, имеющие дело с оружием по службе или по работе – например, охотоведы, лесники, инкассаторы, работники ЧОП. Кроме того, представители коренных малочисленных народов РФ, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания
Судимым будет сложнее получить лицензию на оружие, требования значительно ужесточились. Также в выдаче лицензий откажут тем, кто совершает административные правонарушения. В частности, это – потребление наркотиков или психотропных, психоактивных веществ, управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Отдельно в законе прописаны понятия гладкоствольного и нарезного оружия, дано определение переделке оружия.

- Переделка оружия попадает под запрет. К таким изменениям относятся замена или изменение формы и размеров основных частей оружия, уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера, клейма оружия, - говорит подполковник полиции Лоскутников.


Согласно новым изменениям, в случае утраты или хищения оружия, подлежащего учёту, владелец обязан сообщить в Росгвардию в течение суток.

В зависимости от обстоятельств, ответственность может быть административной или уголовной. Если из-за утери по причине небрежного хранения оружие попало в руки преступников и это привело к тяжким последствиям, ответственность будет уже уголовной и штраф до 100 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Административная ответственность за нарушения, связанные с оборотом оружия, ужесточается.

- Отмечу, что сейчас в первые два года разрешается владеть гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана, - подчеркнул Иван Лоскутников.

Ещё один немаловажный момент – оружие признано источником повышенной опасности. Владелец ружья будет обязан возместить вред, причинённый его оружием, независимо от собственной вины. Единственный способ избежать этого – доказать, что вред возник вследствие непреодолимой силы.

Росгвардия

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