В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией

В прокуратуре республики проведена встреча с выпускниками школ
Работники отдела кадров прокуратуры Бурятии провели встречу с выпускниками школ, претендующими на обучение в юридических вузах по целевым направлениям прокуратуры республики, и их родителями.
Представители прокуратуры рассказали об особенностях прохождения службы в органах прокуратуры, требованиях, установленных к прокурорским работникам федеральным законодательством, в том числе антикоррупционным.
В честь 300-летия образования прокуратуры России слушателям поведали историю создания и развития органов прокуратуры.
В ходе встречи абитуриенты посетили музей прокуратуры республики, ознакомились с историческими документами и экспонатами, отражающими этапы становления ведомства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
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