В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией





Работники отдела кадров прокуратуры Бурятии провели встречу с выпускниками школ, претендующими на обучение в юридических вузах по целевым направлениям прокуратуры республики, и их родителями.Представители прокуратуры рассказали об особенностях прохождения службы в органах прокуратуры, требованиях, установленных к прокурорским работникам федеральным законодательством, в том числе антикоррупционным.В честь 300-летия образования прокуратуры России слушателям поведали историю создания и развития органов прокуратуры.В ходе встречи абитуриенты посетили музей прокуратуры республики, ознакомились с историческими документами и экспонатами, отражающими этапы становления ведомства, сообщает пресс-служба надзорного органа.