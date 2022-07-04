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В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией

В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В прокуратуре республики проведена встреча с выпускниками школ

Работники отдела кадров прокуратуры Бурятии провели встречу с выпускниками школ, претендующими на обучение в юридических вузах по целевым направлениям прокуратуры республики, и их родителями.

Представители прокуратуры рассказали об особенностях прохождения службы в органах прокуратуры, требованиях, установленных к прокурорским работникам федеральным законодательством, в том числе антикоррупционным.

В честь 300-летия образования прокуратуры России слушателям поведали историю создания и развития органов прокуратуры.

В ходе встречи абитуриенты посетили музей прокуратуры республики, ознакомились с историческими документами и экспонатами, отражающими этапы становления ведомства, сообщает пресс-служба надзорного органа. 

прокуратура

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