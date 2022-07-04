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В Улан-Удэ осудили москвичей за сбыт фальшивых денег

В Улан-Удэ осудили москвичей за сбыт фальшивых денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Столичных преступников приговорили к условному сроку

В Улан-Удэ перед судом предстали трое жителей Москвы. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году осуждённые прибыли в Улан-Удэ на заработки. У одного из них при себе находилась партия поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей.

Действуя группой лиц по предварительному сговору, москвичи расплачивались этими купюрами в торговых организациях и развлекательных заведениях города. После совершения преступления они отправились домой.

Правоохранительные органы установили личности фигурантов, задержали и доставили в республику. Поддельные банковские билеты изъяты из незаконного оборота.

- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновным наказание от 4 лет до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
фальшивые деньги

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