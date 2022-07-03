Бурятия подписала соглашение с Монгольским дворцом детства













К Байкальскому международному летнему балетному интенсиву «Виват, талант – 2022» присоединились новые участники. Во время проведения краткосрочных хореографических курсов в Улан-Удэ к его участникам присоединился новый гость из Монголии. Из столицы братской страны приехала госпожа Бямбабаатарын Цээнгэлма, директор Монгольского дворца детства (Монголын Хуухдийн ордон).Это учреждение широко стало известно в Бурятии после выступления этим летом на его сцене Бурдрама со спектаклем «Полковник пишет»которое принесло российским артистам гран-при и четыре золотые статуэтки «Гэгээн муза» на международном театральном фестивале.Как рассказал Доржо Дугаржапов, директор Бурятского хореографического колледжа, организатор интенсива, между двумя образователь-культурными учреждениями заключено рамочное соглашение о сотрудничестве, предметом которого является развитие культурных связей и долгосрочное сотрудничество в сфере дополнительного образования, взаимодействие в учебно-методических вопросах, анализ и обобщение опыта совместной работы по воспитанию и обучению детей и молодёжи.- Будем обмениваться информацией по этим важным вопросам и проводить совместные культурные и образовательные мероприятия, - добавила монгольская гостья.К новым, устанавливающимся международным связям присоединился Городской дворец детского-юношеского творчества Улан-Удэ в лице директора Ольги Пихеевой, тоже подписавшей соглашение.Совместными усилиями учреждения надеются способствовать формированию единого культурного пространства между Россией и Монголией.Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева высоко оценила горизонтальные связи между учреждениями культуры двух стран. В республиканском министерстве культуры надеются на расширение на низовом уровне таких контактов, создающих условия для широкого доступа к культурным ценностям граждан двух братских стран, сообщили в пресс-службе Бурятского драмтеатра.