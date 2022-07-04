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В Бурятии знойная погода сменится умеренным летним теплом

В Бурятии знойная погода сменится умеренным летним теплом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике воздух прогреется до +26

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июля по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, днём по северу местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.

В Улан-Удэ Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +23,+25.
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