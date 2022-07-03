В Улан-Удэ завершился фестиваль «Ночь ёхора»

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В Улан-Удэ завершился XIV фестиваль «Ночь ёхора». Мероприятие проводилось два дня – 1 и 2 июля – в Этнографическом музее народов Забайкалья.Желающих станцевать известный национальный танец собралось немало. Жители и гости республики смогли станцевать самый массовый ёхор в мире. Кроме этого, артисты театра «Байкал» провели мастер-классы по ёхорам, подарили камерные концерты и большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы. Фольклорные коллективы республики поборолись за лучшее массовое исполнение ёхора. Конкурсная программа состояла из двух ёхоров: аутентичный и стилизованный современный ёхор. Призовой фонд конкурса в этом году составил 250 тысяч рублей.Мероприятие планировалось завершить зажжением большого костра. Однако погода испортилась и из-за усиления ветра пришлось отказаться от этой идеи.