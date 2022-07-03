В излюбленном месте отдыха в Бурятии собрали 200 мешков мусора





















Скрытые под травой и кустарниками кучи мусора попали в мешки участникам уборки: бутылки, пакеты, коробки, старые шины, стекло и строительный мусор.



Совместными усилиями участники акции собрали больше 200 мешков мусора.



- Обидно, что не все отдыхающие соблюдают чистоту и порядок в лесах. Ведь именно мусор в лесу повышает риск возникновения и распространения лесного пожара. Мы надеемся, что после уборки, отдыхающим и местным жителям будет стыдно оставлять после себя мусор, - поделились участники акции.

Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности в лесах.



- Только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту и очарование природы родного края, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.























Сотрудники Иволгинского лесничества совместно с доброльцами «Новая энергия» и сотрудниками УФСИН, провели акцию по очистке леса от мусора.Акцию провели на территории Иволгинского лесничества, в местности «Уточкина падь» недалеко от села Сотниково.- Это довольно популярное место отдыха у местных жителей, но к сожалению, не все соблюдают простейшие правила поведения, поэтому здесь образовалась стихийная свалка, - рассказала Аюна Цоктоева, участковый лесничий Иволгинского лесничества.