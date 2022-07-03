Зарегистрировать тургруппу необходимо за 10 дней до путешествия
На сегодня на контроле Главного управление МЧС России по Бурятии зарегистрировано 29 тургрупп в количестве 188 человек курсирующих по туристическим маршрутам в республике.
Спасатели напоминают жителям и гостям республики о том, что согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия.
- К сожалению, порой туристы забывают, что многие маршруты требует особой подготовки, опыта, высокой квалификации туриста, а самое главное – серьёзного отношения к собственной безопасности. Многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России. Это большая ошибка, которая может привести к трагедии, - отмечают пресс-службе ведомства.
Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.
В Бурятии не все туристы регистрируются в МЧС перед походами
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Зарегистрировать тургруппу необходимо за 10 дней до путешествия
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