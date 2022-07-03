В России официально будут отмечать Дня семьи, любви и верности

Руководитель страны подписал соответствующий указ



Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Документ размещён на портале правовой информации. Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал официальным.



- Согласно указу, День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране, - сообщили в пресс-службе ЗАГСа Бурятии.



Указ вступает в силу со дня его подписания, 28 июня.

