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В Бурятии наградили сотрудников ГИБДД

В Бурятии наградили сотрудников ГИБДД
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Госавтоинспекция отмечает 86-ю годовщину со дня образования службы

Сегодня в подразделениях ГИБДД МВД по Бурятии служат более 500 человек, которые ежедневно осуществляют контроль за дорожным движением и обеспечением безопасности на дорогах региона.



В управлении ГИБДД состоялось торжественное построение в честь праздника. Сотрудники были отмечены наградами и благодарностями. На мероприятие были приглашены ветераны службы.

Однако основная масса сотрудников ГИБДД праздник встречают сегодня на посту, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 


ГИБДД

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