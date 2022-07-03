В Бурятии наградили сотрудников ГИБДД

Госавтоинспекция отмечает 86-ю годовщину со дня образования службы
Сегодня в подразделениях ГИБДД МВД по Бурятии служат более 500 человек, которые ежедневно осуществляют контроль за дорожным движением и обеспечением безопасности на дорогах региона.
В управлении ГИБДД состоялось торжественное построение в честь праздника. Сотрудники были отмечены наградами и благодарностями. На мероприятие были приглашены ветераны службы.
Однако основная масса сотрудников ГИБДД праздник встречают сегодня на посту, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция отмечает 86-ю годовщину со дня образования службы
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