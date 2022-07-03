Тропа здоровья открыта для улан-удэнцев

При этом посещение лесов по-прежнему под запретом



С 1 июля пешеходная тропа здоровья от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея открыта для прогулок горожан, сообщили в городском лесничестве Улан-Удэ.



- Пока тропа была закрыта городские лесники отремонтировали вторую видовую площадку и заменили указатели движения. Протяжённость маршрута 7040 метров, - отметили в лесничестве.



Также здесь напомнили, что разведение огня запрещено и соблюдение противопожарных правил обязательно.



МБУ «Городское лесничество» напоминает, что остальная территория городских лесов закрыта для посещения на основании противопожарного режима до 20 июля.

