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В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы

В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Празднование разделили на две части

9 июля на территории Этнографического музея народов Забайкалья состоится празднование дня Ивана Купалы.

«Празднование мы разделили на две части: для детей и взрослых, так сказать, по интересам», - отмечают сотрудники музея.

Детская площадка «Золотая рыбка» пройдёт с 13:00 до 15:00. В программе: аквагрим, интересные мастер-классы.

Основная же программа начнётся с 16:00. Гостей ждёт концертная на главной сцене музея, где выступят: Александр Москвитин, Анна Комолова, рок-группа «Решение.do», группа «Третий регион», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», детский фольклорный ансамбль «Веселушки», ансамбль русской песни «Славица», ансамбль народной песни «Разгуляй».

- Вкусный фуд-корт, фермерские ряды, ремесленники Бурятии с авторскими работами, шатры с уникальными мастер-классами по плетению купального венка. Русалки будут встречать гостей на тематической фотозоне, - сообщают в музее.

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