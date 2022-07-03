В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы



9 июля на территории Этнографического музея народов Забайкалья состоится празднование дня Ивана Купалы.



«Празднование мы разделили на две части: для детей и взрослых, так сказать, по интересам», - отмечают сотрудники музея.



Детская площадка «Золотая рыбка» пройдёт с 13:00 до 15:00. В программе: аквагрим, интересные мастер-классы.



Основная же программа начнётся с 16:00. Гостей ждёт концертная на главной сцене музея, где выступят: Александр Москвитин, Анна Комолова, рок-группа «Решение.do», группа «Третий регион», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», детский фольклорный ансамбль «Веселушки», ансамбль русской песни «Славица», ансамбль народной песни «Разгуляй».



- Вкусный фуд-корт, фермерские ряды, ремесленники Бурятии с авторскими работами, шатры с уникальными мастер-классами по плетению купального венка. Русалки будут встречать гостей на тематической фотозоне, - сообщают в музее.



Возрастное ограничение 12+

