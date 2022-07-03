За сутки в Бурятии возникли 24 лесных пожара

«Бойцы работают в сложнейших условиях - при шквалистом ветре, при высоких температурах», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской
Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Петра Мордовского.
За прошедшие сутки возникло 24 лесных пожара в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. 21 лесной пожар возник из-за сухих гроз, 3 - из-за неосторожного обращения с огнём. Так, в Хоринском районе из-за сухих гроз возникло сразу 8 возгораний, в Баргузинском районе - 5.
Также проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
Всего с огнём сражались 932 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 158 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 243,1 га.
Один из сложных лесных пожаров возник вчера из-за неосторожного обращения с огнём в Заиграевском районе, в 9 км от села Дабаты. Угрозы населённому пункту не было.
- Пожар разъединился на 2 возгорания - в Заиграевском и Улан-Удэнском лесничествах. Тушение осложнялось сильным шквалистом ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 130 га, из них 25 га пройдено верховым пожаром, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
С огнём сражаются 180 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей, в том числе из других районов республики. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники. На пожаре работает начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.
Десять лесных пожаров в Баргузинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах удалось ликвидировать. Ещё 5 лесных пожаров в Баргузинском, Северо-Байкальском, Хоринском районах локализованы.
- Я обращаюсь ко всем главам районов - будьте в курсе ситуации, будьте на связи с руководителями лесхозов, руководителями тушения лесных пожаров. Если чем-то можете помочь группировке, помогайте. Обстановка сейчас непростая. Из-за очень высокой грозовой активности возникает практически одновременно по несколько возгораний, и, несмотря на это, вся группировка работает слаженно, не допускает разрастания огня. Бойцы работают в сложнейших условиях - при шквалистом ветре, при высоких температурах. На улице +39, а на пожарах температура доходит до 100 градусов, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.
Также он поблагодарил группировку за оперативность и грамотные действия по своевременному наращиванию сил и средств.
- На утро 3 июля проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Также проводятся работы по дотушиванию локализованных очагов, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 220 га. С огнём сражаются 780 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 133 единицы лесопожарной техники.
Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зафиксированы 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За термоточками проводится наблюдение.
За сутки в Бурятии возникли 24 лесных пожара
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