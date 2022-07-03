Юрту получила команда, победившая на Сурхарбане в Иркутской области



В посёлке Новонукутский подвели итоги областного национального культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2022», который собрал тысячу участников из восьми территорий (Аларского, Боханского, Баяндаевского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского районов и г. Свирска). В общекомандном первенстве по спортивной программе победила команда Эхирит-Булагатского района, которая награждена войлочной юртой и борцовским ковром. Второе место у команды Осинского района и третье место занял Нукутский район.



– Мы благодарны творческим коллективам, спортсменам и всем организаторам, которые приложили максимум усилий для того, чтобы этот праздник состоялся. Слова искренней благодарности принимающему району за гостеприимство. Благодаря вашим стараниям созданы благоприятные условия для проведения этого национального культурно-спортивного события, – сказала замруководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Лариса Романова.



– Благодарю судейские бригады, которые провели на высоком организационном уровне все соревнования. Не было ни одного протеста, поступившего в судейскую коллегию. Спорные моменты все решены. Итогами соревнований должны быть довольны все участники, – отметил зампредседателя Законодательного Собрания Иркутской области, главный судья Сурхарбана Кузьма Алдаров.



Днями проведения Сурхарбана были определены 30 июня, 1 и 2 июля.



Напомним, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Этот тематический год нашёл отражение в рамках проведения творческого конкурса Сурхарбана, который по традиции собирает около трёх тысяч зрителей. Они смогли увидеть театрализованные концертные программы «В семье единой!». Победителем конкурса признана команда Нукутского района.



В рамках Сурхарбана состоялся фестиваль молодёжных команд КВН с общей темой игры «Степная сказка». Первое место в этом мероприятии у команды Нукутского района.



По сложившейся традиции, после торжественной церемонии закрытия Сурхарбана состоялись финалы абсолютных первенств по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука.



Константин Юрлов из Боханского района признан абсолютным чемпионом по борьбе среди юношей. В качестве приза ему вручили барана. Победителем в борьбе среди мужчин стал Александр Хамаганов из Осинского района. Его наградой за абсолютную победу в соревнованиях стал конь.



В стрельбе из бурятского лука первое место досталось Дариме Цыбеновой из Эхирит-Булагатского района. Чемпионом среди мужчин признан Владимир Дубасов из Аларского района. Оба победителя получили в качестве приза барана, сообщают в областном правительстве.

