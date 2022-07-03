 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июля

02 июля

01 июля

Популярное

Иркутянка перевела мошенникам около 7 миллионов рублей

Иркутянка перевела мошенникам около 7 миллионов рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина перевела им все свои накопления, а также кредитные средства

50-летняя иркутянка стала жертвой мошенников. Несколько дней назад ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. В разговоре лжесотрудница сообщила о том, что неизвестные лица пытаются снять с её счета деньги, а также пытаются оформить на её имя займы. Для пресечения якобы преступного умысла мошенница потребовала перевести все имеющиеся у неё средства на «безопасный» счёт с целью сохранения своих накоплений.

Под чётким руководством аферистки женщина последовала указанной ей инструкции. На этом мошенники не успокоились и уже на следующий день сообщили потерпевшей, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и в целях безопасности ей необходимо самой оформить заявку. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит средства на указанные злоумышленниками счета.

Возбуждено уголовно дело «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

В ходе дачи объяснения следователям потерпевшая рассказала, что знала о подобных фактах мошенничества, но всё равно доверилась злоумышленникам, сообщают в ГУ МВД РФ по Иркутской области.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовала чартерная программа на Байкал
Стартовала чартерная программа на Байкал
Общество, 03.07.2022
Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон
Братчанин пойдёт под суд за убийство женщины 18-летней давности
Братчанин пойдёт под суд за убийство женщины 18-летней давности
Общество, 03.07.2022
Установить и задержать подозреваемого удалось в апреле этого года
Синоптики прогнозируют дожди и грозы по Бурятии
Синоптики прогнозируют дожди и грозы по Бурятии
Общество, 03.07.2022
Днём в республике +19, +24, местами +25, +30
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии отметил 100-летний юбилей
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии отметил 100-летний юбилей
Общество, 02.07.2022
Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч
В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка
В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка
Общество, 02.07.2022
Раньше здесь была заброшенная хоккейная коробка
Житель Бурятии убил мужчину табуреткой
Житель Бурятии убил мужчину табуреткой
Общество, 02.07.2022
Подсудимый получил семь лет колонии
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 02.07.2022
По республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Ночь ёхора»
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Ночь ёхора»
Общество, 02.07.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Улан-Удэ открылась итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
В Улан-Удэ открылась итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
Общество, 02.07.2022
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с итоговой выставки необычного проекта по натурному рисованию
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Общество, 02.07.2022
Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена
Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Общество, 02.07.2022
В учреждении заверили, что ценная находка займёт самое достойное место в музее
В Бурятии тушат 11 лесных пожаров
В Бурятии тушат 11 лесных пожаров
Общество, 02.07.2022
Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов

В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта
В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта
Общество, 02.07.2022
Видео поделился зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
Читинка перевела мошенникам четыре миллиона
Читинка перевела мошенникам четыре миллиона
Общество, 02.07.2022
Аферисты представились сотрудниками банка
Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн
Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн
Общество, 02.07.2022
Стоимость одного только «травянистого» рояля, согласно смете, оказалась полмиллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^