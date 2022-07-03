Иркутянка перевела мошенникам около 7 миллионов рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина перевела им все свои накопления, а также кредитные средства



50-летняя иркутянка стала жертвой мошенников. Несколько дней назад ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. В разговоре лжесотрудница сообщила о том, что неизвестные лица пытаются снять с её счета деньги, а также пытаются оформить на её имя займы. Для пресечения якобы преступного умысла мошенница потребовала перевести все имеющиеся у неё средства на «безопасный» счёт с целью сохранения своих накоплений.



Под чётким руководством аферистки женщина последовала указанной ей инструкции. На этом мошенники не успокоились и уже на следующий день сообщили потерпевшей, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и в целях безопасности ей необходимо самой оформить заявку. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит средства на указанные злоумышленниками счета.



Возбуждено уголовно дело «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



В ходе дачи объяснения следователям потерпевшая рассказала, что знала о подобных фактах мошенничества, но всё равно доверилась злоумышленникам, сообщают в ГУ МВД РФ по Иркутской области.



