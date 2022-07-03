Женщина перевела им все свои накопления, а также кредитные средства
50-летняя иркутянка стала жертвой мошенников. Несколько дней назад ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. В разговоре лжесотрудница сообщила о том, что неизвестные лица пытаются снять с её счета деньги, а также пытаются оформить на её имя займы. Для пресечения якобы преступного умысла мошенница потребовала перевести все имеющиеся у неё средства на «безопасный» счёт с целью сохранения своих накоплений.
Под чётким руководством аферистки женщина последовала указанной ей инструкции. На этом мошенники не успокоились и уже на следующий день сообщили потерпевшей, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и в целях безопасности ей необходимо самой оформить заявку. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит средства на указанные злоумышленниками счета.
Возбуждено уголовно дело «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
В ходе дачи объяснения следователям потерпевшая рассказала, что знала о подобных фактах мошенничества, но всё равно доверилась злоумышленникам, сообщают в ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Иркутянка перевела мошенникам около 7 миллионов рублей
Общество, Фото:
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