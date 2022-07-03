 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июля

02 июля

01 июля

Популярное

Стартовала чартерная программа на Байкал

Стартовала чартерная программа на Байкал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон

2 июля стартовали сразу две чартерные программы туроператора FUN&SUN – в Республику Дагестан и Республику Бурятия (на Байкал). В рамках полётных программ туристам предложат готовое путешествие «под ключ» с перелётом, проживанием, трансферами, экскурсиями по программе. Туроператор готовит к запуску ещё три чартерных направления. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».

Полётные программы реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Чартерные программы реализуются при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.

Чартеры в Бурятию и в Дагестан будут летать до конца лета по субботам с периодичностью – 1 раз в неделю.

Первый чартерный рейс в этом сезоне прилетит в Бурятию сегодня, 3 июля. Эти рейсы также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Чартеры в Республику Бурятия полетят уже пятый сезон. Впервые программа стартовала в июле 2020 года и успешно отлетала до середины сентября. Туроператор предлагает туры на Байкал не только в летнем, но и в зимнем сезоне.

В 2022 году летние в программы в Бурятию внесены изменения, в соответствие с обратной связью, полученной от туристов.

- Изменилась продолжительность поездки – теперь она составляет 7 ночей плюс одна ночь в полёте. А это значит, что путешествие на Байкал стало удобнее планировать - туристы вылетают в субботу вечером, прибывают в аэропорт Улан-Удэ утром воскресенья и до следующего воскресенья знакомятся с этим потрясающим регионом. Ранее программы были рассчитаны на 9 ночей, – рассказывают в компании FUN&SUN.

Туры уже активно продаются. 
чартерные рейсы туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовала чартерная программа на Байкал
Стартовала чартерная программа на Байкал
Общество, 03.07.2022
Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон
Братчанин пойдёт под суд за убийство женщины 18-летней давности
Братчанин пойдёт под суд за убийство женщины 18-летней давности
Общество, 03.07.2022
Установить и задержать подозреваемого удалось в апреле этого года
Синоптики прогнозируют дожди и грозы по Бурятии
Синоптики прогнозируют дожди и грозы по Бурятии
Общество, 03.07.2022
Днём в республике +19, +24, местами +25, +30
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии отметил 100-летний юбилей
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии отметил 100-летний юбилей
Общество, 02.07.2022
Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч
В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка
В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка
Общество, 02.07.2022
Раньше здесь была заброшенная хоккейная коробка
Житель Бурятии убил мужчину табуреткой
Житель Бурятии убил мужчину табуреткой
Общество, 02.07.2022
Подсудимый получил семь лет колонии
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 02.07.2022
По республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Ночь ёхора»
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Ночь ёхора»
Общество, 02.07.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Улан-Удэ открылась итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
В Улан-Удэ открылась итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
Общество, 02.07.2022
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с итоговой выставки необычного проекта по натурному рисованию
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Общество, 02.07.2022
Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена
Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Общество, 02.07.2022
В учреждении заверили, что ценная находка займёт самое достойное место в музее
В Бурятии тушат 11 лесных пожаров
В Бурятии тушат 11 лесных пожаров
Общество, 02.07.2022
Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов

В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта
В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта
Общество, 02.07.2022
Видео поделился зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
Читинка перевела мошенникам четыре миллиона
Читинка перевела мошенникам четыре миллиона
Общество, 02.07.2022
Аферисты представились сотрудниками банка
Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн
Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн
Общество, 02.07.2022
Стоимость одного только «травянистого» рояля, согласно смете, оказалась полмиллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^