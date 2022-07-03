Стартовала чартерная программа на Байкал

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон



2 июля стартовали сразу две чартерные программы туроператора FUN&SUN – в Республику Дагестан и Республику Бурятия (на Байкал). В рамках полётных программ туристам предложат готовое путешествие «под ключ» с перелётом, проживанием, трансферами, экскурсиями по программе. Туроператор готовит к запуску ещё три чартерных направления. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».



Полётные программы реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Чартерные программы реализуются при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.



Чартеры в Бурятию и в Дагестан будут летать до конца лета по субботам с периодичностью – 1 раз в неделю.



Первый чартерный рейс в этом сезоне прилетит в Бурятию сегодня, 3 июля. Эти рейсы также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».



Чартеры в Республику Бурятия полетят уже пятый сезон. Впервые программа стартовала в июле 2020 года и успешно отлетала до середины сентября. Туроператор предлагает туры на Байкал не только в летнем, но и в зимнем сезоне.



В 2022 году летние в программы в Бурятию внесены изменения, в соответствие с обратной связью, полученной от туристов.



- Изменилась продолжительность поездки – теперь она составляет 7 ночей плюс одна ночь в полёте. А это значит, что путешествие на Байкал стало удобнее планировать - туристы вылетают в субботу вечером, прибывают в аэропорт Улан-Удэ утром воскресенья и до следующего воскресенья знакомятся с этим потрясающим регионом. Ранее программы были рассчитаны на 9 ночей, – рассказывают в компании FUN&SUN.



Туры уже активно продаются.

