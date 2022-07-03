Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон
2 июля стартовали сразу две чартерные программы туроператора FUN&SUN – в Республику Дагестан и Республику Бурятия (на Байкал). В рамках полётных программ туристам предложат готовое путешествие «под ключ» с перелётом, проживанием, трансферами, экскурсиями по программе. Туроператор готовит к запуску ещё три чартерных направления. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».
Полётные программы реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Чартерные программы реализуются при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.
Чартеры в Бурятию и в Дагестан будут летать до конца лета по субботам с периодичностью – 1 раз в неделю.
Первый чартерный рейс в этом сезоне прилетит в Бурятию сегодня, 3 июля. Эти рейсы также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Чартеры в Республику Бурятия полетят уже пятый сезон. Впервые программа стартовала в июле 2020 года и успешно отлетала до середины сентября. Туроператор предлагает туры на Байкал не только в летнем, но и в зимнем сезоне.
В 2022 году летние в программы в Бурятию внесены изменения, в соответствие с обратной связью, полученной от туристов.
- Изменилась продолжительность поездки – теперь она составляет 7 ночей плюс одна ночь в полёте. А это значит, что путешествие на Байкал стало удобнее планировать - туристы вылетают в субботу вечером, прибывают в аэропорт Улан-Удэ утром воскресенья и до следующего воскресенья знакомятся с этим потрясающим регионом. Ранее программы были рассчитаны на 9 ночей, – рассказывают в компании FUN&SUN.
Туры уже активно продаются.
Стартовала чартерная программа на Байкал
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон
Установить и задержать подозреваемого удалось в апреле этого года
Днём в республике +19, +24, местами +25, +30
Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч
Раньше здесь была заброшенная хоккейная коробка
Подсудимый получил семь лет колонии
По республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с итоговой выставки необычного проекта по натурному рисованию
Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена
В учреждении заверили, что ценная находка займёт самое достойное место в музее
Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов
Видео поделился зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
Аферисты представились сотрудниками банка
Стоимость одного только «травянистого» рояля, согласно смете, оказалась полмиллиона рублей