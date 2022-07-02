Институт монголоведения, буддологии и тибетологии отметил 100-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч



Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук отметил свой 100-летний юбилей. В честь юбилея 1 июля в театре оперы и балета в Улан-Удэ состоялось торжественное собрание научной общественности. В ходе мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что институт монголоведения, буддологии и тибетологии уникален не только своими коллекциями и фондами, но, в первую очередь, научными сотрудниками.



- Вижу в этом потенциал – не только в том, что есть, а в формировании того, что будет. На основе имеющихся знаний, на основе имеющихся исторических фактов, научных работ, которые создавались столетия назад. Это настоящая, реальная основа для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы наша республика реализовывала свой потенциал в сфере восточной медицины, чтобы у нас в России формировались новые возможности для здравоохранения, здорового образа жизни, - добавил Алексей Цыденов.



Институт является хранителем культуры очень многих народов Восточной Азии, Монголии, и Тибета. В институте находится Центр восточных рукописей и ксилографов, музей, научный архив, типография, где собраны уникальные манускрипты, которые находятся в специально оборудованном хранилище. Исследуя древние тексты, учёные открывают доселе неизвестные факты по вопросам медицины, религии, истории, развития языка.



- Вопрос о создании первого научного учреждения был решён 1 июля 1922 года на конференции в селе Додо-Анинское, ныне село Хоринск. Первоочередными задачами ставились изучение языка, литературы бурятского народа. Сегодня одна из наших задач - поддерживать востребованность и авторитет института. Делается это благодаря высокому профессионализму и пытливому уму наших научных сотрудников, - отметил директор института, академик Российской академии наук Борис Базаров.



Напомним, что центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН) обладает одним из крупнейших в России и мире собраний старинных книг на тибетском и монгольском языках, архивных документов, технотронных источников – аудиозаписей, фотографий, видеозаписей. Это собрание создавалось на протяжении 100 лет. Состав коллекций отражает широчайшие культурные связи, пронизывавшие в прошлом пространство Центральной и Восточной Азии, частью которого является Байкальский регион, показывает его уникальное положение в культурном пространстве России.



Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах ЦВРК достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч. Велико жанровое и тематическое разнообразие хранящихся книг и документов. В фондах ЦВРК представлены 7 ксилографических и рукописных изданий многотомного буддийского канонического собрания Кангьюр (учения Будды) на тибетском языке, созданных в известных буддийских центрах Тибета и Китая, включая Дэргэское (Восточный Тибет, провинция Кхам), Нартанское (Центральный Тибет), Чонэское (Северо-Восточный Тибет, провинция Амдо), Пекинское. Среди изданий другого каноничекого собрания, Тенгьюра (сочинения выдающихся буддийских авторов), представлены 4 комплекта Нартанского и Дэргэского, сообщили в правительстве Бурятии.





