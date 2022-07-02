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В Бурятии ухудшится погода

В Бурятии ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра

По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня во второй половине дня по юго-западу и южному Прибайкалью, 3 июля по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.

В Главном управлении МЧС России по Бурятии рекомендуют соблюдать меры безопасности.

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

Правила поведения при ливневом дожде:

- уточните прогноз погоды, в случае её ухудшения постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;

- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надёжно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Правила поведения во время грозы:

- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;

- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;

- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;

- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоёма отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.

При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.

Телефон спасения - «101» или «112».
погода

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