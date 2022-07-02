В Бурятии ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра



По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня во второй половине дня по юго-западу и южному Прибайкалью, 3 июля по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.



В Главном управлении МЧС России по Бурятии рекомендуют соблюдать меры безопасности.



При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.



Правила поведения при ливневом дожде:



- уточните прогноз погоды, в случае её ухудшения постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;



- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;



- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;



- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надёжно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.



Правила поведения во время грозы:



- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;



- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;



- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;



- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоёма отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;



- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.



При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.



Телефон спасения - «101» или «112».

