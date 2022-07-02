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В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка

В Улан-Удэ открылась новая спортивная площадка
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Раньше здесь была заброшенная хоккейная коробка

В Улан-Удэ во дворе дома по улице Пушкина, 24 благодаря проекту «Народный бюджет» построили спортивную площадку. Раньше здесь была заброшенная хоккейная коробка, теперь же дети могут играть в футбол, баскетбол и волейбол на новой площадке с резиновым покрытием.

- Мы продолжаем работы по комплексному благоустройству города, Железнодорожный район – показательный в этом плане. Мы отремонтировали центральные дороги, благоустраиваем парки и скверы – сквер им. А.С. Пушкина, парк Железнодорожников, сквер на улице Гагарина, Сенчихина и т.д. Мы идём дальше и поэтапно благоустраиваем дворовые территории. Здесь мы построили спортивную площадку с хорошим покрытием – это прекрасное место для занятия спортом, культурного отдыха. Поздравляю! – сказал первый заместитель мэра Олег Екимовский.

Площадку построили на средства «Народного бюджета» и муниципальной программы наказов избирателей.

- У нас реализуется программа «Народный бюджет», когда жители выражают своё желание за благоустройство того или иного объекта. И вот жители округа №2 проголосовали именно за благоустройство этой площадки, раньше она была, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

В этом году по проекту «Народный бюджет» в столице Бурятии благоустраиваются 36 объектов, среди них девять спортивных площадок. Все объекты для благоустройства улан-удэнцы выбрали самостоятельно в прошлом году во время голосования. Главная идея проекта – дать возможность горожанам самим определить, что именно необходимо сделать в их районе, сообщают в администрации Улан-Удэ. 
спорт спортивная площадка

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