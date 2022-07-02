Житель Бурятии убил мужчину табуреткой



Джидинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Трагедия произошла 1 марта 2022 года. На кухне между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе неё житель района ударил женщину по лицу. В свою очередь та схватила нож и нанесла им два удара в область лица и шеи агрессора. Но удары были слабые и не причинили вреда его здоровью.



После чего в пылу ссоры мужчина схватил её за лицо и прижал к окну.



Находившийся в доме второй мужчина, услышав ссору, вошёл на кухню. Увидев происходящее, он нанёс никак не успокаивающемуся мужчине не менее семи ударов кулаками и локтями по голове. После чего взял деревянный табурет и два раза ударил его вновь по голове, отчего табурет сломался.



От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте.



Подсудимый свою вину признал в полном объёме.



Суд признал мужчину виновным, назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в суде.

