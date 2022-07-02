Читинка перевела мошенникам четыре миллиона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Аферисты представились сотрудниками банка



Крупную сумму денег 57-летняя горожанка потеряла буквально за один день. Ей позвонили неизвестные и, представившись работниками банка, клиентом которого она является, сообщили о необходимости защитить имеющиеся на счетах деньги. По словам потерпевшей, аферисты знали о наличии у неё определённых сумм на счетах. Женщина испугалась за их сохранность и согласилась перевести на якобы «безопасные счета». На этом мошенники не остановились и предложили забайкалке оформить кредит, чтобы у злоумышленников не было шанса взять займ на её имя и похитить эти деньги. В результате пенсионерке одобрили четыре миллиона рублей, которые она оформила и перевела мошенникам.



Возбуждено уголовное дело. Жительница Читы не только лишилась своих накоплений, но и оказалась должна банку крупную сумму. При пенсии в 22 тысячи рублей ежемесячно ей предстоит платить по кредиту 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

