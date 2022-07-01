Решение озвучил Роспотребнадзор
По всей России на фоне улучшения эпидситуации снимают ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, повсеместно отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре.
- В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Таким образом, отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и различные ограничения в общественных местах.
Впрочем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».
По данным на утро 1 июля, в Бурятии общее число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 137 277. Умерли от ковида 3036 жителей республики.
В России отменили все COVID-ограничения
Общество, Фото:
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