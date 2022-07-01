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С Ольхона вывезли первую партию раздельно собранных отходов

С Ольхона вывезли первую партию раздельно собранных отходов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг

Первая выемка раздельно собранных отходов состоялась на острове Ольхон, на введённой в эксплуатацию в конце весны 2022 года специализированной площадке на Сарайском пляже. По подсчётам сотрудников Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», больше всего в контейнерах оказалось стекла: 133 килограмма. На втором месте по тяжести оказалось содержимое бака для смешанных отходов – 127 килограммов, пластика набралось 17, металла - 10 килограммов.

- Всё собранное было упаковано в промаркированные плотные мешки и вывезено на сортировочную станцию в местности Имел-Кутул, откуда вместе с другими привезёнными из Ольхонского района фракциями вторсырья отправится на переработку, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Первая выемка состоялась практически через месяц после официального начала эксплуатации площадки раздельного сбора мусора.

- Отходы копились долго, потому что посетителей было мало из-за введённого в регионе режима ЧС, он действовал практически весь май. Сейчас турпоток растёт, и эту работу мы будем делать чаще. Приходится немного досортировывать, так как не все гости следуют представленным инструкциям. А многие и вовсе продолжают пользоваться заглубленными ёмкостями для мусора на выходе с пляжа. Оттуда мусор вывозим регулярно. Думаю, ближе к концу тёплого сезона можно будет сделать более содержательные выводы о том, насколько по душе гостям парка пришёлся раздельный сбор. Мы будем продолжать призывать к нему, напоминать о такой возможности, вести разъяснительные беседы, - сообщил руководитель Островного участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.

Экопросветительскую работу со взрослыми и школьниками на острове продолжат и специалисты, и также волонтёры. Они будут общаться с гостями особо охраняемой природной территории на темы рационального использования ресурсов, маркировки видов отходов, ответят на вопросы.

Ольхон мусор раздельный сбор мусора Байкал

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