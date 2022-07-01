В музее Сампилова откроется выставка «Лучшего фоторепортёра Иркутской области XX века»
С 9 июля в Улан-Удэ начнёт работать персональная выставка известного фотографа Валерия Орсоева «Алмазная грань Байкала». Экспозиция будет размещена в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
На выставке будет представлено более 100 работ. Это пейзажи разных времён года, фрагменты замёрзшего льда, растений, насекомые крупным планом. Жизнь байкальской воды и её образы – основа выставки. Как говорит сам автор, основа этой серии — жизнь байкальской воды, чьи бесконечные метаморфозы создают удивительные образы.
- Зрители увидят Байкал через призму объектива, «священное озеро» предстанет пёстрым вихрем неожиданных образов, запечатлённых фотографом. Профессиональная съёмка Байкала – это бесконечный калейдоскоп кадров, каждый из которых прекрасен и неповторим, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.
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Справка
Валерий Орсоев— самобытный бурятский фотохудожник. Родился в 1950 году и живёт в городе Иркутск. В фотографию пришёл из мира спорта, где работая тренером по конькобежному спорту, впервые взял в руки фотоаппарат. Вначале работал фотокорреспондентом в областной газете «Советская молодёжь», специальным фотокорреспондентом по Сибири и Дальнему Востоку в газете «Советский спорт». В последние годы Валерий Петрович работает «свободным художником»: художественная фотография стала основной в его творчестве. Его работы были представлены на выставках в стране и за рубежом. Валерий Орсоев — лауреат международных конкурсов, имеет награды FIAP (Европейский Союз фотохудожников). Произведения принимали участие на всероссийских и международных выставках. Автор нескольких альбомов. С 1982 г. - член Союза журналистов СССР. С 1990 г. - член Союза фотохудожников России. В 2000 г. был признан «Лучшим фоторепортёром Иркутской области XX века».
В Улан-Удэ покажут «Алмазную грань Байкала»
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