Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Ученица многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета Надежда Т. отправится в просветительскую экспедицию «Ледокол открытий» в Арктику, где установит флаг Забайкальского края. Лицеистка получила право отправиться на Северный полюс, победив во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».
- Я испытала неописуемую радость, когда узнала, что смогу отправиться в экспедицию. Приглашение от «Большой перемены» мне пришло на почту. Я этого не ожидала. Насколько я знаю, у нас планируется не только сама экспедиция, но и большая образовательная программа на ледоколе, различные конкурсы, - рассказала Надежда.
Глава министерства образования и науки региона Татьяна Клименко поздравила школьницу с предстоящей поездкой в Арктику и вручила флаг Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что в крае более трёх тысяч школьников ежегодно регистрируются и принимают участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В июле и августе этого года полуфиналисты конкурса из Забайкалья будут защищать своё право стать победителями очередного сезона «Большой перемены».
Ученица лицея установит флаг Забайкалья в Арктике
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