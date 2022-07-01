Ученица лицея установит флаг Забайкалья в Арктике

Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»



Ученица многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета Надежда Т. отправится в просветительскую экспедицию «Ледокол открытий» в Арктику, где установит флаг Забайкальского края. Лицеистка получила право отправиться на Северный полюс, победив во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».



- Я испытала неописуемую радость, когда узнала, что смогу отправиться в экспедицию. Приглашение от «Большой перемены» мне пришло на почту. Я этого не ожидала. Насколько я знаю, у нас планируется не только сама экспедиция, но и большая образовательная программа на ледоколе, различные конкурсы, - рассказала Надежда.



Глава министерства образования и науки региона Татьяна Клименко поздравила школьницу с предстоящей поездкой в Арктику и вручила флаг Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что в крае более трёх тысяч школьников ежегодно регистрируются и принимают участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В июле и августе этого года полуфиналисты конкурса из Забайкалья будут защищать своё право стать победителями очередного сезона «Большой перемены».

