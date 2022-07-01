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Ученица лицея установит флаг Забайкалья в Арктике

Ученица лицея установит флаг Забайкалья в Арктике
Общество, 
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ученица многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета Надежда Т. отправится в просветительскую экспедицию «Ледокол открытий» в Арктику, где установит флаг Забайкальского края. Лицеистка получила право отправиться на Северный полюс, победив во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».

- Я испытала неописуемую радость, когда узнала, что смогу отправиться в экспедицию. Приглашение от «Большой перемены» мне пришло на почту. Я этого не ожидала. Насколько я знаю, у нас планируется не только сама экспедиция, но и большая образовательная программа на ледоколе, различные конкурсы, - рассказала Надежда.

Глава министерства образования и науки региона Татьяна Клименко поздравила школьницу с предстоящей поездкой в Арктику и вручила флаг Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в крае более трёх тысяч школьников ежегодно регистрируются и принимают участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В июле и августе этого года полуфиналисты конкурса из Забайкалья будут защищать своё право стать победителями очередного сезона «Большой перемены».
Забайкальский край Арктика школа конкурс образование школьники

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