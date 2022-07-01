В центре Гусиноозёрска засыпали яму после жалоб горожан

Глубокая яма находилась возле местного «Арбата»



В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии местные жители начали жаловаться на яму, которая находилась в самом центре, возле пешеходного «Арбата». Фотография ямы с обращением к городской администрации появилась 30 июня в местном паблике «Весь Гусиноозёрск».



- Обращение к администрации города! Уважаемая администрация, ждём, пока кто-то упадёт и сломает себе что-нибудь? Уже второй месяц эта яма стоит, и вам дела нет, - сообщается в посте.



Судя по фото, яма, действительно, представляет опасность. Кроме того, она расположена на одном из самых популярных мест в городе, где часто разгуливают горожане.



Уже на следующий день после обращения глубокую яму уже засыпали песком. В паблике также пояснили, что рабочие на этой территории приступили к ремонтным работам.

