Глубокая яма находилась возле местного «Арбата»
В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии местные жители начали жаловаться на яму, которая находилась в самом центре, возле пешеходного «Арбата». Фотография ямы с обращением к городской администрации появилась 30 июня в местном паблике «Весь Гусиноозёрск».
- Обращение к администрации города! Уважаемая администрация, ждём, пока кто-то упадёт и сломает себе что-нибудь? Уже второй месяц эта яма стоит, и вам дела нет, - сообщается в посте.
Судя по фото, яма, действительно, представляет опасность. Кроме того, она расположена на одном из самых популярных мест в городе, где часто разгуливают горожане.
Уже на следующий день после обращения глубокую яму уже засыпали песком. В паблике также пояснили, что рабочие на этой территории приступили к ремонтным работам.
В центре Гусиноозёрска засыпали яму после жалоб горожан
Общество, Фото:
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