Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2022

Жаркое лето, карнавальные шествия, истосковавшиеся по зрелищам улан-удэнцы, «совсем другой город в сотых кварталах», секретные песчаные пляжи…
Жаркое лето ворвалось в город фестивалями и карнавальными шествиями. Ярмарки, фонтаны, квас, черемша, тополиный пух и дым шашлыков...
— 1 июня по улан-удэнскому Арбату прошёл красочный парад детства. Оказывается, на обновлённой площади Революции массовые мероприятия всё-таки возможны! Хоть и в тесноте. Хилые ёлки из круглых клумб посреди площади неожиданно исчезли. Подумалось: ну наконец-то здравое решение! — они там явно не к месту, да и вырастить полноценную ель в городских условиях крайне сложно. Однако через пару дней в клумбах появились новые деревца. Поразительное упорство! А почему, например, не пальмы в кадках? Лето ведь достаточно жаркое, а зимой бы прятали в тёплый гараж, — ёрничает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Дом градоначальника Титова на улице Каландаришвили всё в том же плачевном состоянии. Возможность его восстановления теперь, пожалуй, под большим сомнением. На крыше соседнего деревянного дома пышно колосится прошлогодняя трава.
Идёт реконструкция исторического здания театра кукол «Ульгэр» и музея природы Бурятии. Из-под сбитой штукатурки явилась симпатичная старинная кирпичная кладка. На Уде строят новую дамбу. На Богородском и Спасском островах проходят различные соревнования. Парк Железнодорожников очень красиво порос цветущими сорняками. Всюду электросамокаты.
— Прогулялся по сотым кварталам. Совсем другой неизвестный город. Пешком тут явно не гуляют. Гипермаркеты, стройки, песок. Довольно скучные безликие пространства. Слегка оживляют унылый пейзаж редкие граффити. Граффити хочется побольше, — помечтал фотограф.
Великолепные секретные песчаные пляжи скрываются на левом берегу Селенги. Добраться до них по запутанным улочкам не очень-то просто. Зато местные любуются экзотическими видами на Улан-Удэ-сити.
Концерт Хабиба на День города собрал невиданное число зрителей. Вечером же вся эта масса истосковавшегося по зрелищам народа устроила транспортный коллапс на дорогах близ площади Советов.
В пригороде Улан-Удэ в посёлке Сужа гунны отметили день летнего солнцестояния. На Центральном стадионе прошёл народный спортивный праздник Сурхарбан.
«Толстоухов — наш мэр!» — внезапно провозгласил нестираемый ретро-лозунг на кирпичном заборе в промзоне. А на тополях в центре города поселилась какая-то зараза.
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2022
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