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В Улан-Удэ жара до +39

В Улан-Удэ жара до +39
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике переменная облачность, днём местами локальные грозы, короткие дожди; по юго-западу грозы, ливни, возможен град.

Ветер переменный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +29,+34, по югу и центру сильная жара +35,+40, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу +22,+27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура днём +37,+39.
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