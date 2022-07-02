В Улан-Удэ жара до +39

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике переменная облачность, днём местами локальные грозы, короткие дожди; по юго-западу грозы, ливни, возможен град.



Ветер переменный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +29,+34, по югу и центру сильная жара +35,+40, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу +22,+27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура днём +37,+39.

