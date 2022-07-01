Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В дни проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» с 23 по 24 июля заработает пешеходная зона «Агын Арбат». Это творческое пространство будет находиться в самом центре посёлка Агинское в Агинском Бурятском округе.
По информации отдела планирования и анализа администрации округа, здесь будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, народно-художественного промысла, сувениров, фотовыставки, мастер-классы этнического направления, фотозоны.
К примеру, на Агинском Арбате будут представлены выставка традиционного костюма и стилизованной бурятской одежды, художественных работ по дереву, изделий из конского волоса и овечьей шерсти, выставка работ известных художников, фотографов. Также здесь состоится показ мультфильма «Бадма и Чагдар» (0+), будут расположены игровая зона, выставка изделий народных мастеров Аги, кожаных изделий ручной работы, изделий из овечьей шерсти, авторской ювелирной мастерской.
- Эти и многие другие творческие пространства позволят сделать общую атмосферу события яркой, уютной, дружеской, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В чайной церемонии «Алтан Зула» пройдёт дегустация травяных чаёв по старинным буддийским рецептам. В рамках акции «Отправь открытку с Алтарганы» любой желающий сможет порадовать своих родных, передав с открыткой тепло и радость праздника в любую точку мира.
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В Агинском округе на «Алтаргане» откроется «Агын Арбат»
Общество, Фото:
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