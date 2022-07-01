Улан-удэнцы жалуются на крапиву по пояс

На борьбу с травостоем мэрия потратит более девяти миллионов



Улан-удэнцы жалуются на травостой. Несмотря на более активную работу по кошению травы, чем в прошлом году, в городе есть участки, где, судя по всему, траву не косили с начала сезона. Так, на улице Борсоева вымахала огромная крапива, листья которой раскинулись на пешеходную дорожку.



- Тротуар не очень широкий, на днях чуть не обожглась крапивой. Она такая высокая и колючая. По дорожке ходят много детей, ездят велосипедисты, наверняка кто-то уже получил от крапивы «поцелуй», - рассказал «Байкал-Daily» горожанка.



Между тем, сегодня в мэрии отчитались о борьба с травостоем. Работы идут в ежедневном режиме. К примеру, в Советском районе сегодня косят по улицам Полевая вблизи детской площадки, Покровская вблизи школы №54, Стартовая - от посёлка Аэропорт, 18а до ул. Папанина, 6.



- В целом на сегодня в Советском районе травы скошено на площади 273 тысячи квадратных метров. Работы по кошению первого цикла близятся к завершению. Завершён и контракт с комбинатом по благоустройству по кошению и уборке сухой травы объёмом 59,6 тысяч кв. м. В настоящее время район заключил контракты для организации работ в летний период и уборке сухой травы объёмом 250 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.



В целом этим летом в столице Бурятии скосят траву на площади почти 1,9 млн квадратных метров. Пока контракты заключены на работу до середины июля.



Всего на борьбу с травостоем выделено более 9 млн рублей.





