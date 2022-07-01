В Улан-Удэ после ремонта открыли площадку «Играл Байкал»

Общество, Фото: пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ

Подрядчик устранил дефекты на дорожках



В Улан-Удэ вновь открыта игровая площадка «Играл Байкал» в парке имени С.Н. Орешкова. Она была закрыта на плановый ремонт с 24 июня. Затем из-за дождей работы были перенесены ещё на два дня.



- Плановые ремонтные работы по устранению дефектов на дорожках подрядчиком закончены. Ранее на локации «Озеро» были проведены работы по очищению системы водоснабжения, - сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Напомним, что площадку закрывали на ремонт после жалоб горожан.

