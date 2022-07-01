Подрядчик устранил дефекты на дорожках
В Улан-Удэ вновь открыта игровая площадка «Играл Байкал» в парке имени С.Н. Орешкова. Она была закрыта на плановый ремонт с 24 июня. Затем из-за дождей работы были перенесены ещё на два дня.
- Плановые ремонтные работы по устранению дефектов на дорожках подрядчиком закончены. Ранее на локации «Озеро» были проведены работы по очищению системы водоснабжения, - сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Напомним, что площадку закрывали на ремонт после жалоб горожан.
В Улан-Удэ после ремонта открыли площадку «Играл Байкал»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местность возьмут под жёсткий контроль
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Решение озвучил Роспотребнадзор
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг