В парке Улан-Удэ отметят праздник «Холи»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Вход на фестиваль красок будет свободным



3 июля в столице Бурятии состоится празднование фестиваля красок «Холи». Мероприятие пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.



- В рамках праздника для всех желающих выступит группа «Местный Бездарь». Ну и самое главное, вы зарядитесь мощнейшим зарядом позитива и получите море положительных эмоций, - сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Начало праздника «Краски Холи» в 15:00. Вход на фестиваль свободный.



Возрастное ограничение 6+

