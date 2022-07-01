Вход на фестиваль красок будет свободным
3 июля в столице Бурятии состоится празднование фестиваля красок «Холи». Мероприятие пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.
- В рамках праздника для всех желающих выступит группа «Местный Бездарь». Ну и самое главное, вы зарядитесь мощнейшим зарядом позитива и получите море положительных эмоций, - сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Начало праздника «Краски Холи» в 15:00. Вход на фестиваль свободный.
Возрастное ограничение 6+
В парке Улан-Удэ отметят праздник «Холи»
Общество, Фото:
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