В Бурятии пройдёт конное паломничество буддистов

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала



В Бурятии состоится конный паломнический поход буддистов из Тункинского района в Закаменский район на освящение самой большой статуи Будды Арья-Бала. Организует поход верующих Тунки Хойморский дацан «Дэчен Равжалинг» села Аршан. 8 июля они отправятся в село Санага на освящение самой 42-метровой статуи.



Обряд «Равнай» пройдёт 13 июля вблизи Санагинского дацана Закаменского района Бурятии. Освящение проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России во главе с главой буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым.



– Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: первый Пандито Хамбо-лама Дамба Даржа Заяев и буряты в своё время называли Санагу «Диваажином» («Санаа газар») - страной миром рая, – рассказывали жители села Санага.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, желающие присоединиться к походу могут узнать контакты в группе Сангхи в социальной сети «ВКонтакте».

