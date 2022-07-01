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В Бурятии пройдёт конное паломничество буддистов

В Бурятии пройдёт конное паломничество буддистов
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала

В Бурятии состоится конный паломнический поход буддистов из Тункинского района в Закаменский район на освящение самой большой статуи Будды Арья-Бала. Организует поход верующих Тунки Хойморский дацан «Дэчен Равжалинг» села Аршан. 8 июля они отправятся в село Санага на освящение самой 42-метровой статуи.

Обряд «Равнай» пройдёт 13 июля вблизи Санагинского дацана Закаменского района Бурятии. Освящение проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России во главе с главой буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым.

– Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: первый Пандито Хамбо-лама Дамба Даржа Заяев и буряты в своё время называли Санагу «Диваажином» («Санаа газар») - страной миром рая, – рассказывали жители села Санага.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, желающие присоединиться к походу могут узнать контакты в группе Сангхи в социальной сети «ВКонтакте».
Бурятия буддизм паломничество Закаменский район Тункинский район освящение поход конный переход

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