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Институту монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН исполняется 100 лет. В рамках празднования юбилея в Улан-Удэ проходит международная конференция «Мир Центральной Азии – V».
29 июня Музей истории Бурятии имени Хангалова посетили вице-президент РАН, председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко; академик РАН, доктор исторических науки из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин и другие учёные.
- Учёные отметили богатство и разнообразие экспонатов, представленных в музее. Обновлённая выставка «Хронограф Бурятии» (0+) знакомила посетителей с богатой историей становления республики, начиная со времён хунну. Гостей впечатлил уникальный памятник мирового значения Атлас тибетской медицины, а также мультимедийный проект «Хунну. Погружение в эпоху», - сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН с самого основания Музея истории Бурятии ведет давнюю дружбу и совместную работу. На счету десятки партнерских проектов. В течение ста лет ведущие сотрудники института являлись членами методического совета музея. Каждая археологическая выставка музея нуждается в поддержке института. Экспозиции, посвященные буддизму, в том числе демонстрация «Атласа тибетской медицины», не обходятся без методической помощи сотрудников института.
Учёные РАН посетили Музей истории Бурятии
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