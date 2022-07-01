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Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности

Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности
Общество,  Фото:pixabay.com
Эйчары готовы переквалифицироваться в специалистов по охране труда, пиарщики — в digital-маркетологов, а логисты — в менеджеров по продажам

К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодёжь, чем старшее поколение. Сервис SuperJob выяснил, кем видят себя представители распространённых профессиональных групп, если решат переквалифицироваться. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Улан-Удэ.

К переквалификации сегодня готовы 83% жителей Улан-Удэ: 42% согласны освоить с нуля новую специальность, 23% — смежную, а 18% хотели бы повысить квалификацию, не меняя сферу деятельности. 5% не хотят или не имеют возможности учиться, а 4% считают себя и так достаточно квалифицированными.

К кардинальной смене деятельности молодёжь до 24 лет заинтересована чаще, чем старшее поколение, а опрошенные с доходом до 30 тыс. руб. — чаще респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. руб. в месяц. Тех, кто задумывается о повышении квалификации и об освоении смежной специальности, больше среди горожан с высоким доходом. К переквалификации по близкой профессии чаще готовы женщины (25% против 21% среди мужчин), а к повышению квалификации в рамках той же сферы деятельности — представители сильного пола (24% против 17% среди женщин).

Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что при выборе специальности для переквалификации респонденты чаще всего ориентируются на уже имеющиеся у них профессиональные навыки и задумываются о смежных профессиях. Врачи говорят об освоении другой медицинской специализации, учителя — о преподавании другого предмета, ИТР — о других инженерных специальностях, а юристы — об иной отрасли права. Программисты к переквалификации также относятся спокойно, т.к. переход на другие языки для них — норма профессиональной жизни. У PR-менеджеров наиболее популярный вариант — переквалифицироваться в интернет-маркетологов, у бухгалтеров — в экономистов, у менеджеров по персоналу — в специалистов по охране труда, у системных администраторов — в программистов. Опираясь на свой профессиональный опыт, секретари готовы переучиться на делопроизводителей, медсестры — на массажистов, экономисты — на бухгалтеров. Профессию менеджера по продажам называли менеджеры по логистике и работе с клиентами.

На кардинальную смену специальности чаще готовы решиться представители тех профессий, где нет необходимости в получении высшего профильного образования. Рабочие профессии не против освоить водители, кладовщики, медсестры, продавцы, менеджеры по логистике и продажам.
работа

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