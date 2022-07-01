В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги уже сегодня



Сегодня, 1 июля, в Улан-Удэ и пригороде пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Автоинспекторы будут проверять водителей и пассажиров на использование ими ремней безопасности. Отдельное внимание будет уделено перевозке детей, которые должны находиться в специальных удерживающих устройствах.



- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Дополнительные экипажи будут выставлены с 17:00.



Работа ГИБДД также будет усилена в выходные дни.

