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В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги уже сегодня

Сегодня, 1 июля, в Улан-Удэ и пригороде пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Автоинспекторы будут проверять водителей и пассажиров на использование ими ремней безопасности. Отдельное внимание будет уделено перевозке детей, которые должны находиться в специальных удерживающих устройствах.

- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Дополнительные экипажи будут выставлены с 17:00.

Работа ГИБДД также будет усилена в выходные дни. 
ГИБДД

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