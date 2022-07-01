Улан-удэнцев рассмешил баннер о мошенниках

При первом взгляде кажется, что сами аферисты предупреждают граждан



В паблике «Аноним 03» улан-удэнец опубликовали фотографию баннера, предупреждающего о мошенниках.



На баннере слова «Мошенники!» и «Предупреждают!» расположены рядом и огромными буквами, поэтому на первый взгляд может показаться, что сами аферисты предупреждают граждан о махинациях с их стороны.



- Нас предупреждают мошенники! – сообщается в посте.



Улан-удэнцы отнеслись к этому баннеру с юмором. Кто-то просто отправляет «смайлики», а некоторые даже подкинули идеи, чтобы в дальнейшем баннер выглядел более корректно. В комментариях пользователи пишут:



«Инфографика? Нееее, не слышали», «Да, мы и без этого знаем спасибо», «Кто не спрятался, они не виноваты», «Ну, там знаки препинания так-то стоят. Плохо то, что мелкий шрифт в данном случае не воспринимается к слову «предупреждают».

