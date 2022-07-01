В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой
5 июля в Иркутске откроется выставка картин бурятской художницы Аллы Цыбиковой «Слушающая степь». Мероприятие состоится в 18:00 в галерее искусства и ремёсел.
Экспозицию дополнят произведения по мотивам творчества художницы: аппликации из шёлка в традиционной буддийской технике работы Эржены Буиновой, статуэтки Дмитрия Будажабэ и гобелены из конского волоса, изготовленные бурятскими мастерицами.
– Среди всех деятелей бурятской культуры имя Аллы Цыбиковой занимает особое место. Молодая художница буквально в один миг изменила восприятие бурятского искусства. Мир её образов соткан из снов, воспоминаний, раздумий, в которых персонажи – близкие и друзья сливаются с архетипическими образами традиционной культуры, становятся проводниками между мирами, рождением и смертью, – отмечают организаторы вернисажа.
В октябре этого года состоится первая персональная выставка Аллы Цыбиковой в московском музее Востока, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 16+
Справка
Альбина (Алла) Ойдоповна Цыбикова (11 февраля 1951 – 25 мая 1998) – бурятская художница, живописец, заслуженный художник России, заслуженный художник Бурятии, лауреат Госпремии СССР.
В 1966 году закончила 8 классов школы №35 в Улан-Удэ, в 1970 году – Иркутское училище искусств, в 1976 году – Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, отделение театрально-декорационной живописи (мастерская театральной живописи М.М. Курилко). С 1976 года жила в Улан-Удэ. Обладала широким творческим диапазоном, работала в станковой и монументальной живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.
В Иркутске покажут работы бурятской художницы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году мероприятие приурочено к межрегиональному съезду «Содружество дарханов»
Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала
В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой
В музее Сампилова откроется выставка «Лучшего фоторепортёра Иркутской области XX века»
Вход на фестиваль красок будет свободным
Местность возьмут под жёсткий контроль
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Решение озвучил Роспотребнадзор
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ