В Иркутске покажут работы бурятской художницы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой



5 июля в Иркутске откроется выставка картин бурятской художницы Аллы Цыбиковой «Слушающая степь». Мероприятие состоится в 18:00 в галерее искусства и ремёсел.



Экспозицию дополнят произведения по мотивам творчества художницы: аппликации из шёлка в традиционной буддийской технике работы Эржены Буиновой, статуэтки Дмитрия Будажабэ и гобелены из конского волоса, изготовленные бурятскими мастерицами.



– Среди всех деятелей бурятской культуры имя Аллы Цыбиковой занимает особое место. Молодая художница буквально в один миг изменила восприятие бурятского искусства. Мир её образов соткан из снов, воспоминаний, раздумий, в которых персонажи – близкие и друзья сливаются с архетипическими образами традиционной культуры, становятся проводниками между мирами, рождением и смертью, – отмечают организаторы вернисажа.



В октябре этого года состоится первая персональная выставка Аллы Цыбиковой в московском музее Востока, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение 16+



Справка



Альбина (Алла) Ойдоповна Цыбикова (11 февраля 1951 – 25 мая 1998) – бурятская художница, живописец, заслуженный художник России, заслуженный художник Бурятии, лауреат Госпремии СССР.



В 1966 году закончила 8 классов школы №35 в Улан-Удэ, в 1970 году – Иркутское училище искусств, в 1976 году – Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, отделение театрально-декорационной живописи (мастерская театральной живописи М.М. Курилко). С 1976 года жила в Улан-Удэ. Обладала широким творческим диапазоном, работала в станковой и монументальной живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.



