Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
30 июня в столице Бурятии прошла XIII республиканская спартакиада для подростков «Я выбираю спорт!», посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. Участниками спартакиады на стадионе средней школы №18 стали подростки из Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов города Улан-Удэ.
В ходе упорной борьбы в спортивной эстафете, соревнованиях по мини-футболу и перетягивании каната победу одержала сборная команда Октябрьского района. Второе место заняла команда Железнодорожного района. Третье место досталось команде Советского района.
Победители, призёры и все участники спартакиады отмечены памятными и ценными призами. Кроме этого, победители и призёры спартакиады были награждены дипломами, кубками и ценными подарками.
- Главная цель спартакиады – пропаганда здорового образа жизни и массовых видов спорта среди детей, их физическое и нравственное воспитание, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.
В Улан-Удэ провели спартакиаду для подростков «Я выбираю спорт!»
Общество, Фото:
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