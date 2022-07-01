В Иркутске шаманы поднесут подношения хозяину Ангары

На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»



2 июля в Иркутске, на острове Комсомольский состоится тайлган «Ама Сагаан ноён», посвящённый хозяину реки Ангара. Принять участие может каждый, независимо от вероисповедания, возраста и пола.



Ама Сагаан ноён – хозяин реки Ангара, бог честнословия и красноречия, кузнец. Входит в число больших Дарханских божеств.



Тайлган организуется следующим образом. Подготовка проходит заранее, когда готовятся подношения для божеств, распределяются между шаманами зоны ответственности. Затем проходят призвание родовых божеств, 13 хатов, тэнгэри на праздник, сам молебен, когда боо и удаган (шаманы) объясняют, что приготовили, «оживляют» (очищают и благословляют) подношения, излагают просьбы.



Отправление подношений происходит через костёр. Оно также сопровождается пениями боо и удаган, теперь уже с благодарностью о благосклонности, принятии даров. Подношения традиционны: прежде всего берёзовая роща, соединяющая три уровня мироздания, оживляемая и являющая собой модель вселенной; также каждый шаман дарует отрезы ткани, рубашку, угощения: мясо, сладости, напитки, сливочное масло. Все подношения подаются божествам через хадак небесно-синего цвета.



От участников принимаются следующие подношения: чай с молоком, водка, молоко (достаточно по 100–200 мл), сладости по желанию (печенье, зефир, мармелад, конфеты), сливочное масло (символизирует достаток, изобилие).



Сбор участников на острове Комсомольский запланирован на 10:00. Обряд начнётся в 11:00, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Также сообщается, что тайлган «Ухэр-Манхай тайлган», который должен был пройти 9 июля на горе Ухэр Манхай, в местности около села Бозой, по решению местных шаманов переносится на 2023 год.

