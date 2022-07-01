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В Бурятии отремонтируют больше домов

В Бурятии отремонтируют больше домов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов

В Бурятии будет увеличено количество домов, которые можно будет отремонтировать в течение года. Законопроект «О внесении изменения в часть 1 статьи 18 Закона Республики Бурятия «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных» на территории Республики Бурятия» вступит в силу в ближайшее время. Его поддержали на сессии Народного Хурала.

В республике на ремонт многоквартирных домов ежегодно расходуется остаток средств, не использованных в предыдущем периоде и 70% от прогнозной собираемости взносов жителей. А другие 30% от прогнозной суммы собираемости региональный оператор может использовать на устранение последствий чрезвычайных ситуаций. Однако, как показывает многолетняя практика, ежегодно на ремонт домов после ЧС расходуется намного меньше. Оставшиеся средства переходят на следующий год. При этом, существует такая проблема, как обесценивание денежных средств в связи с ростом стоимости материалов. Для решения этого вопроса, министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии разработало проект закона, который предусматривает изменение ежегодного расхода денежных средств на капремонт с 70 % до 95%. Такие изменения позволят увеличить количество ремонтируемых домов.

- По подсчётам Минстроя Бурятии этих средств будет достаточно для проведения капитального ремонта практически в 50 многоквартирных домах. Изменение, предусмотренное проектом закона, позволит не допустить обесценивания денежных средств собственников помещений и обеспечить возможность сохранения темпов реализации республиканской программы на фоне постоянно растущих цен на строительные материалы, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Подобная практика уже применяется в 27 регионах страны. Там установлено, что региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта от 95 процентов и более. Среди них Республика Башкортостан, Магаданская, Тульская, Ульяновская, Тамбовская области, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

Бурятия капитальный ремонт недвижимость жильё многоквартирные дома

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