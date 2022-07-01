В Бурятии отремонтируют больше домов

В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
В Бурятии будет увеличено количество домов, которые можно будет отремонтировать в течение года. Законопроект «О внесении изменения в часть 1 статьи 18 Закона Республики Бурятия «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных» на территории Республики Бурятия» вступит в силу в ближайшее время. Его поддержали на сессии Народного Хурала.
В республике на ремонт многоквартирных домов ежегодно расходуется остаток средств, не использованных в предыдущем периоде и 70% от прогнозной собираемости взносов жителей. А другие 30% от прогнозной суммы собираемости региональный оператор может использовать на устранение последствий чрезвычайных ситуаций. Однако, как показывает многолетняя практика, ежегодно на ремонт домов после ЧС расходуется намного меньше. Оставшиеся средства переходят на следующий год. При этом, существует такая проблема, как обесценивание денежных средств в связи с ростом стоимости материалов. Для решения этого вопроса, министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии разработало проект закона, который предусматривает изменение ежегодного расхода денежных средств на капремонт с 70 % до 95%. Такие изменения позволят увеличить количество ремонтируемых домов.
- По подсчётам Минстроя Бурятии этих средств будет достаточно для проведения капитального ремонта практически в 50 многоквартирных домах. Изменение, предусмотренное проектом закона, позволит не допустить обесценивания денежных средств собственников помещений и обеспечить возможность сохранения темпов реализации республиканской программы на фоне постоянно растущих цен на строительные материалы, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Подобная практика уже применяется в 27 регионах страны. Там установлено, что региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта от 95 процентов и более. Среди них Республика Башкортостан, Магаданская, Тульская, Ульяновская, Тамбовская области, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Бурятии отремонтируют больше домов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Решение озвучил Роспотребнадзор
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг
Это оружие изобрели в конце позапрошлого века
С просьбой о помощи в правительство Бурятии обратился глава Якутии
Таким образом Валентина Лисица ответила на хейт в Сети
Районные чиновники поблагодарили сотрудников за содействие
Глубокая яма находилась возле местного «Арбата»
Коровы, пасущиеся на улицах, ломают ограждения и сворачивают зеркала у машин