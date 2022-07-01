 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии школьников наградили знаками отличия

В Бурятии школьников наградили знаками отличия
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ

30 июня в Бурятии состоялась церемония награждения знаками отличия «Юниор» и наградными книжками выпускников 9-х и 11-х классов по итогам активного участия в движении «Молодые профессионалы».

Знаком отличия «Юниор» в 2022 году награждены:
1. Нарана Ж., школа №46 г. Улан-Удэ;
2. Георгий З., школа №46 г. Улан-Удэ;
3. Дмитрий Д., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
4. Егор Н., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
5. Мирон К., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
6. Андрей Б., лицей №27 г. Улан-Удэ;
7. Николай Е., школа № 9 г. Улан-Удэ;
8. Вячеслав Х., школа №63 г. Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, ребята, которым вручили награды, являются призёрами последних трёх лет соревнований среди юниоров «WorldSkills» различных возрастных групп. Обладателями знака в 2022 году стали почти тысяча выпускников 9-х и 11-х классов из 72 регионов, в том числе из Бурятии.

По словам награждённых, добиться успеха им помогли их учителя.

- Хорошие учителя и в школе по информатике, и наставники дополнительного образования. Мы занимались целенаправленно в доме научной коллаборации им. В.А. Котельникова при БИИК СибГУТИ в Улан-Удэ. В будущем это обязательно поможет. Это опыт, работа, и даже если моё профессиональное образование не будет связано с сетевым администрированием, у меня теперь есть опыт и навыки, - рассказал Мирон, ученик гимназии №14 г. Улан-Удэ.

Бурятия школа дети награждение образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области стартовал «Сур-Харбан-2022»
В Иркутской области стартовал «Сур-Харбан-2022»
Общество, 01.07.2022
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
В России отменили все COVID-ограничения
В России отменили все COVID-ограничения
Общество, 01.07.2022
Решение озвучил Роспотребнадзор
В Бурятии школьников наградили знаками отличия
В Бурятии школьников наградили знаками отличия
Общество, 01.07.2022
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
В Агинском округе на «Алтаргане» откроется «Агын Арбат»
В Агинском округе на «Алтаргане» откроется «Агын Арбат»
Общество, 01.07.2022
Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В Бурятии отремонтируют больше домов
В Бурятии отремонтируют больше домов
Общество, 01.07.2022
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
Учёного из Бурятии отметили высшей наградой
Учёного из Бурятии отметили высшей наградой
Общество, 01.07.2022
Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Сельчане Бурятии съедутся на летние игры в Кижингу
Сельчане Бурятии съедутся на летние игры в Кижингу
Общество, 01.07.2022
Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований
С Ольхона вывезли первую партию раздельно собранных отходов
С Ольхона вывезли первую партию раздельно собранных отходов
Общество, 01.07.2022
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг
У жителя Иркутской области изъяли раритетную винтовку
Общество, 01.07.2022
Это оружие изобрели в конце позапрошлого века
Лесной спецназ Бурятии поможет Якутии
Лесной спецназ Бурятии поможет Якутии
Общество, 01.07.2022
С просьбой о помощи в правительство Бурятии обратился глава Якутии
Пианистка с мировым именем хочет сыграть для жителей Бурятии
Пианистка с мировым именем хочет сыграть для жителей Бурятии
Общество, 01.07.2022
Таким образом Валентина Лисица ответила на хейт в Сети
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли обустроить спортплощадку
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли обустроить спортплощадку
Общество, 01.07.2022
Районные чиновники поблагодарили сотрудников за содействие
В центре Гусиноозёрска засыпали яму после жалоб горожан
В центре Гусиноозёрска засыпали яму после жалоб горожан
Общество, 01.07.2022
Глубокая яма находилась возле местного «Арбата»
В Бурятии гуляющих коров будут отправлять на спецстоянку
В Бурятии гуляющих коров будут отправлять на спецстоянку
Общество, 01.07.2022
Коровы, пасущиеся на улицах, ломают ограждения и сворачивают зеркала у машин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^