В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
30 июня в Бурятии состоялась церемония награждения знаками отличия «Юниор» и наградными книжками выпускников 9-х и 11-х классов по итогам активного участия в движении «Молодые профессионалы».
Знаком отличия «Юниор» в 2022 году награждены:
1. Нарана Ж., школа №46 г. Улан-Удэ;
2. Георгий З., школа №46 г. Улан-Удэ;
3. Дмитрий Д., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
4. Егор Н., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
5. Мирон К., гимназия №14 г. Улан-Удэ;
6. Андрей Б., лицей №27 г. Улан-Удэ;
7. Николай Е., школа № 9 г. Улан-Удэ;
8. Вячеслав Х., школа №63 г. Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, ребята, которым вручили награды, являются призёрами последних трёх лет соревнований среди юниоров «WorldSkills» различных возрастных групп. Обладателями знака в 2022 году стали почти тысяча выпускников 9-х и 11-х классов из 72 регионов, в том числе из Бурятии.
По словам награждённых, добиться успеха им помогли их учителя.
- Хорошие учителя и в школе по информатике, и наставники дополнительного образования. Мы занимались целенаправленно в доме научной коллаборации им. В.А. Котельникова при БИИК СибГУТИ в Улан-Удэ. В будущем это обязательно поможет. Это опыт, работа, и даже если моё профессиональное образование не будет связано с сетевым администрированием, у меня теперь есть опыт и навыки, - рассказал Мирон, ученик гимназии №14 г. Улан-Удэ.
В Бурятии школьников наградили знаками отличия
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