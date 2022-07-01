В Бурятии школьников наградили знаками отличия

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ



30 июня в Бурятии состоялась церемония награждения знаками отличия «Юниор» и наградными книжками выпускников 9-х и 11-х классов по итогам активного участия в движении «Молодые профессионалы».



Знаком отличия «Юниор» в 2022 году награждены:

1. Нарана Ж., школа №46 г. Улан-Удэ;

2. Георгий З., школа №46 г. Улан-Удэ;

3. Дмитрий Д., гимназия №14 г. Улан-Удэ;

4. Егор Н., гимназия №14 г. Улан-Удэ;

5. Мирон К., гимназия №14 г. Улан-Удэ;

6. Андрей Б., лицей №27 г. Улан-Удэ;

7. Николай Е., школа № 9 г. Улан-Удэ;

8. Вячеслав Х., школа №63 г. Улан-Удэ.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, ребята, которым вручили награды, являются призёрами последних трёх лет соревнований среди юниоров «WorldSkills» различных возрастных групп. Обладателями знака в 2022 году стали почти тысяча выпускников 9-х и 11-х классов из 72 регионов, в том числе из Бурятии.



По словам награждённых, добиться успеха им помогли их учителя.



- Хорошие учителя и в школе по информатике, и наставники дополнительного образования. Мы занимались целенаправленно в доме научной коллаборации им. В.А. Котельникова при БИИК СибГУТИ в Улан-Удэ. В будущем это обязательно поможет. Это опыт, работа, и даже если моё профессиональное образование не будет связано с сетевым администрированием, у меня теперь есть опыт и навыки, - рассказал Мирон, ученик гимназии №14 г. Улан-Удэ.



