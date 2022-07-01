Сельчане Бурятии съедутся на летние игры в Кижингу

Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований



С 5 по 9 июля в Кижингинском районе Бурятии пройдут XVIII республиканские летние сельские спортивные игры. В этом году об участии в празднике спорта заявили более 1100 спортсменов из 21 районов республики и города Северобайкальск.



Соревнования пройдут в населённых пунктах Кижингинского района: в селе Кижинга и улусе Эдэрмэг, детском лагере «Хэжэнгэ» по видам спорта: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, агитационно-массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт, состязания дояров и механизаторов и спортивное ориентирование, и впервые в этом году заявлен дартс.



- Кижингинский район ждал проведение игр три года. За это время район успел основательно подготовиться к проведению сельских игр. Участников соревнований ждёт новая инфраструктура: современный спортивный комплекс и универсальный спортивный комплекс. Добавлю, что произведён капитальный ремонт ипподрома, дополнительно отремонтированы два стадиона, установлены дополнительные трибуны, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Торжественное открытие игр пройдёт 6 июля в 21:00. Начало соревнований по видам спорта в 9:00 и 10:00, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что с 8 по 10 июля в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдут XL летние сельские спортивные игры Иркутской области.

