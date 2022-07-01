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В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде

В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд

Инспекторы ГИМС провели рейд и напомнили отдыхающим правила безопасности в купальный сезон. Мероприятие проводилось на водоёмах Селенгинского района.

Руководитель Селенгинского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Смирнов отметил, что подобные рейды проводятся по запрещённым и опасным местам для купания, для обеспечения безопасности детей на водных объектах в купальный сезон.

- Детям было разъяснено, что нельзя находиться и уходить к водоёмам без присмотра взрослых, а также, были вручены памятки о правилах поведения на воде! - отметил Андрей Смирнов.

Подобные рейды проводятся регулярно. Кроме того, сотрудники ГИМС напомнили родителям, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, и о том, что даже незначительные шалости могут обернуться большой трагедией.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня на реке Уде в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток. Юноша погиб, спасая знакомую. 

Вечером 26 июня в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии во время купания в пруду утонула 13-летняя девочка. Она тащила лодку с детьми и ушла под воду.


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