Жительницы Бурятии стали меньше рожать

Зампред правительства Бурятии объяснила причину снижения рождаемости



В Бурятии отмечается снижение рождаемости. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики – министр экономики Екатерина Кочетова в своём окладе во время сессии Народного Хурала.



При этом отрицательную динамику прогнозируют как минимум ещё на ближайшие пять лет. Объясняется это последствиями низкой рождаемости в 1990-е годы — нынешнее поколение женщин репродуктивного возраста получилось довольно малочисленным.



- В связи с тем, что в структуре женщин активного репродуктивного возраста будут превалировать женщины, родившиеся в 90-х годах, которые являются наиболее малочисленными, - объяснила Кочетова.



Она отметила, что эта тенденция наблюдается в целом по всей России.



Депутат Игорь Марковец поинтересовался, что в таком случае будет с планами по строительству новых детских садов и школ.



Екатерина Кочетова заверила, что ни одна стройка социальных объектов останавливаться не будет. И лет через пять Бурятия выйдет из демографической ямы, выразила она мнение.





