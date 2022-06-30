Зампред правительства Бурятии объяснила причину снижения рождаемости
В Бурятии отмечается снижение рождаемости. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики – министр экономики Екатерина Кочетова в своём окладе во время сессии Народного Хурала.
При этом отрицательную динамику прогнозируют как минимум ещё на ближайшие пять лет. Объясняется это последствиями низкой рождаемости в 1990-е годы — нынешнее поколение женщин репродуктивного возраста получилось довольно малочисленным.
- В связи с тем, что в структуре женщин активного репродуктивного возраста будут превалировать женщины, родившиеся в 90-х годах, которые являются наиболее малочисленными, - объяснила Кочетова.
Она отметила, что эта тенденция наблюдается в целом по всей России.
Депутат Игорь Марковец поинтересовался, что в таком случае будет с планами по строительству новых детских садов и школ.
Екатерина Кочетова заверила, что ни одна стройка социальных объектов останавливаться не будет. И лет через пять Бурятия выйдет из демографической ямы, выразила она мнение.
Жительницы Бурятии стали меньше рожать
Общество, Фото:
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