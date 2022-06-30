Плавучий университет проводит экспедицию на Байкале

Студенты, аспиранты и учёные изучат дно озера
В рамках научно-образовательного проекта «Арктический плавучий университет» в рейс вокруг Новой Земли и на Байкал отправились суда с учёными и студентами на борту. Участники погрузятся в исследовательскую деятельность, которая продолжится и после завершения экспедиций. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки России.
В Сибири в рейс отправился плавучий университет [email protected] На борту научно-исследовательского судна «Г.Ю.Верещагин» Лимнологического института Сибирского отделения РАН — студенты, аспиранты и учёные Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Российского университета нефти и газа им. Губкина и самого Лимнологического института СО РАН.
- Это уже седьмая экспедиция проекта [email protected], который продолжает традиции первого в нашей стране плавучего университета — Плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ, созданного еще в начале 90-х годов. Байкал уникален, больше на Земле не существует подобных озер, появившихся на месте раскола земной коры. Самая глубокая точка — 1642 метра, толща осадков — 8 километров. В Байкал впадает 336 рек и ручейков. И мы до сих пор не до конца понимаем, какие процессы происходят на дне озера и в толще пород под ним. В экспедиции как раз и будут изучаться особенности грязевых вулканов знаменитого озера, распространения газовых гидратов, проявления неотектонических подвижек в рельефе дна, — сообщил руководитель байкальского плавучего университета, доцент геологического факультета МГУ Григорий Ахманов.
Плавучий университет на Байкале пройдёт в два этапа. Сначала отряд геофизиков с помощью специальной акустической аппаратуры «прослушает» дно озера и то, что находится под ним. А затем отряд, в который войдут геологи, геохимики, литологи (специалисты по осадочным горным породам), гидрогеохимики и океанолог, прицельно изучат районы, где выявлены аномалии, чтобы определить причины происходящих геологических процессов.
Рейс плавучего университета [email protected] завершится 10 июля. После продолжится работа по обработке полученных результатов.
Как пояснил руководитель АНО «Обучение через исследования», координатор Ассоциации плавучих университетов Александр Милкус, плавучие университеты — это уникальная российская образовательная технология, основанная на принципе обучения через исследования. На борту судна студенты не просто участвуют в научных исследованиях, они приходят со своей научной программой. Технология плавучего университета предполагает мультидисциплинарность. На борту встречаются и знакомятся студенты и ученые разных направлений, формируется новое научное сообщество.
Движение плавучих университетов в последние годы активно развивается при поддержке Минобрнауки России. В этом году экспедиции должны отправиться не только на Байкал и в Баренцево море, но и в Карское и Черное море, на Балтику и Дальний Восток.
Плавучий университет проводит экспедицию на Байкале
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