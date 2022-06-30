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В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры

В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Финальные соревнования состоятся в Нукутском районе

В посёлке Новонукутский Усть-Ордынского Бурятского округа с 8 по 10 июля пройдут XL летние сельские спортивные игры Иркутской области. В них примут участие сильнейшие команды муниципальных образований, прошедшие предварительные отборы.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, летние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – это зональные отборочные соревнования по игровым видам спорта, третий – финальные соревнования. В рамках финала летних сельских спортивных игр Иркутской области пройдут соревнования по волейболу, лёгкой атлетике, полиатлону, городошному спорту, перетягиванию каната, а также состоятся соревнования дояров и механизаторов. Итоги подводятся в личном, командном и общекомандном зачётах.

Программа соревнований по лёгкой атлетике включает в себя бег на 1500 и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500 метров для женщин, а также смешанную эстафету 4х400 метров. Соревнования по полиатлону проводятся по программе летнего троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на 2000 метров для мужчин и 1000 метров для женщин.

Зрелищными являются соревнования механизаторов и дояров. Помимо упражнений по общефизической подготовке, участникам необходимо показать профессиональные навыки. Так, механизаторам нужно качественно выполнить упражнение по вождению трактора на время, а доярам – провести разборку и сборку доильного аппарата.

Напомним, что в Бурятии республиканские летние сельские спортивные игры пройдут с 5 по 9 июля. Финальные соревнования состоятся в Кижингинском районе.

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спорт сельские спортивные игры Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область

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