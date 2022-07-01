 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии жара до +40 градусов

В Бурятии жара до +40 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Прогнозируются кратковременные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29,+34, местами сильная жара +35,+40, по Прибайкалью, местами северу +20,+26.

В Улан-Удэ вечером и ночью возможна гроза с кратковременным дождём, днём преимущественно без осадков, жаркая погода. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +32,+34.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жара до +40 градусов
В Бурятии жара до +40 градусов
Общество, 01.07.2022
Прогнозируются кратковременные дожди 
В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов
В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов
Общество, 30.06.2022
В воскресенье площадь Революции станет большой экспозиционной площадкой и местом активного отдыха горожан
В Агинском округе стартовал челлендж к «Алтаргане»
В Агинском округе стартовал челлендж к «Алтаргане»
Общество, 30.06.2022
Видео с бурятской мудростью необходимо снять до 20 июля
В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
Общество, 30.06.2022
Город впервые принимает «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
Общество, 30.06.2022
Посетителям покажут мультимедийный фильм о бурятском художнике
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
Общество, 30.06.2022
Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
Общество, 30.06.2022
Финальные соревнования состоятся в Нукутском районе
На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии
На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии
Общество, 30.06.2022
Алексей Посохов для своей войсковой части был настоящей легендой
На севере Бурятии изменится расписание электричек
На севере Бурятии изменится расписание электричек
Общество, 30.06.2022
Кроме того, из-за ремонта будут отменены некоторые пригородные поезда
В Бурятии соревновалась молодёжь Севера
В Бурятии соревновалась молодёжь Севера
Общество, 30.06.2022
Молодые работники Северобайкальска, Нижнеангарска и Кичеры приняли участие в спортивной игре
В Иркутской области пункты весогабаритного контроля обеспечат охраной
В Иркутской области пункты весогабаритного контроля обеспечат охраной
Общество, 30.06.2022
Злоумышленники пытались разрушить оборудование с помощью циркулярной пилы
В Улан-Удэ вновь отключат горячую воду
В Улан-Удэ вновь отключат горячую воду
Общество, 30.06.2022
Горячей воды горожане лишатся в июле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^