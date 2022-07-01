Прогнозируются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29,+34, местами сильная жара +35,+40, по Прибайкалью, местами северу +20,+26.
В Улан-Удэ вечером и ночью возможна гроза с кратковременным дождём, днём преимущественно без осадков, жаркая погода. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +32,+34.
В Бурятии жара до +40 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 01.07.2022
Прогнозируются кратковременные дожди
В воскресенье площадь Революции станет большой экспозиционной площадкой и местом активного отдыха горожан
Видео с бурятской мудростью необходимо снять до 20 июля
Город впервые принимает «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»
Посетителям покажут мультимедийный фильм о бурятском художнике
Девочка получила имя из Библии
Заявки принимаются до 8 августа
Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника
ВСГУТУ выделили 295 бюджетных мест
Финальные соревнования состоятся в Нукутском районе
Алексей Посохов для своей войсковой части был настоящей легендой
Кроме того, из-за ремонта будут отменены некоторые пригородные поезда
Молодые работники Северобайкальска, Нижнеангарска и Кичеры приняли участие в спортивной игре
Злоумышленники пытались разрушить оборудование с помощью циркулярной пилы
Горячей воды горожане лишатся в июле